В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил телефонные переговоры Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко.

«Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным», — сказал он, заметив, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Официальный представитель Кремля отметил, что украинский лидер выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье и предложил помощь, кроме того, стороны продолжили обсуждать обмен пленными в Донбассе.

Вместе с тем, президенты в ходе телефонного разговора также отметили безальтернативность минских соглашений и необходимость их выполнения.

«Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», — подчеркнул Песков.

Напомним, о телефонном разговоре двух лидеров накануне сообщали украинские СМИ.