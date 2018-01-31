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Донбасс и Украина отказались от принципа «всех на всех» в обмене пленными

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Фото: TASS/Zuma
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Советник главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что Донбасс и Украина перешли к поэтапному возвращению пленных.

По его словам, отказ от формулы «всех на всех» и проведение частичного обмена связаны с нежеланием Киева «лишаться рычага воздействия».

«Это, извините, военная валюта, с которой Украина не хотела бы расставаться, — сказал Мирошник «Известиям». — По каждому человеку идут торги и борьба. До окончательного согласования списков любые цифры эфемерны».

Председатель Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что второй этап обмена запланирован на февраль.

«Число пленных меняется каждый день, поскольку конфликт продолжается, появляются новые задержанные с обеих сторон. Вопрос по пленным будет одним из ключевых на встрече в Минске 31 января», — пояснил Пушилин «Известиям».

Источник издания в ДНР рассказал, что Донбасс запрашивает у Украины 84 пленных.

Подробнее — в материале «Известий»:

Непринципиальный обмен

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