Политолог сравнил планы Авакова вернуться в Донбасс со штурмом Марса

Российский политолог Александр Дудчак прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, призвавшего нацполицию и нацгвардию быть готовыми к работе в Донбассе.

«Аваков может сказать всё что угодно. Они могут готовиться хоть к штурму марсианских высот. В принципе украинская полиция может проводить необходимые мероприятия, но, когда они пригодятся, Аваков точно знать не может. В первую очередь необходимо выполнить Минские соглашения», –– цитирует РЕН ТВ Дудчака.

Он отметил, что Киеву будет сложно реализовать договоренности, учитывая принятие закона «о реинтеграции» Донбасса, который, по сути, нарушает эти соглашения.

«На самом деле он (закон о «реинтеграции») является законом о войне», — отметил политолог.

Также Дудчак подчеркнул, что Киев должен прекратить обстрелы Донбасса. Помимо этого, украинские власти должны быть готовы провести выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

«Однако Украина к таким шагам не готова», –– сказал эксперт, отметив, что в связи с этим и ждать реализации слов Авакова не приходится.

27 января министр внутренних дел Украины заявил, что нацполиция и нацгвардия вскоре «зайдут на территорию оккупированного Донбасса» и поэтому ведомства должны готовиться начать там работу.