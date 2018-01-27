Украинские националисты потребовали уволить главу МИДа Климкина

Националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока потребовала от президента Украины Петра Порошенко и Верховной рады осудить польский закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии и уволить министра иностранных дел Павла Климкина «за очередной дипломатический провал».

«Требуем от президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия: созвать внеочередную сессию для адекватной оценки решения сейма Польши; уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии; призываем президента немедленно публично осудить решение польского сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу», –– говорится в заявлении партии.

Помимо этого, националисты назвали новый закон «вмешательством в дела Украины».

«Такие решения польского сейма — это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей. <…> Очевидно, что действующая польская власть не смела бы делать таких шагов, если бы украинские руководители им не потакали», ­­–– говорится в заявлении.

26 января правительство Польши приняло законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны. Теперь за распространение идеологии Украинской повстанческой армии (ОУН УПА, запрещена в РФ) будет грозить штраф или до трех лет лишения свободы.

В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность и призвал сенат Польши проявить политическую мудрость.

Варшава, в свою очередь, заявила, что сотрудничать с Киевом будет после признания Украиной исторической правды.