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Военные инструкторы из Литвы прибыли на Украину

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Фото: TASS/Zuma/Alfredas Pliadis
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На Украину прибыли литовские военные инструкторы. 12 специалистов из батальона мотопехотной бригады «Гележинис вилкас» проведут обучение украинских военных в течение двух месяцев.

Литовские военные будут работать на Яворовском полигоне во Львовской области. ТАСС сообщает, что литовцы вместе с военными из Канады, США и Польши будут обучать украинских коллег, в частности, планированию военных операций, готовить инструкторов по стрельбе из снайперского вооружения.

Власти Литвы решили отправить на Украину до 60 военных в текущем году.

Ранее президент Литвы рассказала о шансах Украины стать членом Евросоюза.

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