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Аналог украинского сайта «Миротворец» Vatnikas появился в Литве

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Фото: Global Look Press
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В Литве по аналогии со скандально известным украинским сайтом «Миротворец» запущен интернет-ресурс Vatnikas.

По словам авторов, на сайте будут публиковаться данные о гражданах, которые «отрицают важнейшие исторические факты литовской независимости». В базу данных уже попали более 100 человек.

При этом создатели ресурса уточнили, что представленная информация является субъективным мнением и ее «не стоит смешивать с фактами». Авторы предупредили, что не собираются «предоставлять вам объективную информацию — это наше мнение».

Основными критериями отбора в черный список являются «возвышение политики Советского Союза и Кремля», а также «принижение членства Литвы в НАТО, подстрекательство к разногласиям между гражданами Литвы, популяризация и распространение пропагандистских интернет-страниц, занимающихся деятельностью, указанной выше».

Как ранее сообщал портал iz.ru, в базу «Миротворца» попали несколько российских режиссеров и актеров, в числе которых Никита Высоцкий, Федор Бондарчук и Юрий Кара, а также Алексей Булдаков, Юрий Васильев и Леонид Куравлев.

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