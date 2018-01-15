Съемочная группа фильма «Скиф» включена в базу «Миротворца»

Режиссер художественной картины «Скиф» Рустам Мосафир назвал глупостью включение съемочной группы в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

«Там все мои интервью, хорошо, что адреса нет. Странно, конечно: дурдом какой-то… Конечно, это глупость несусветная… Сайт этот — неправильный, на мой взгляд. Очень глупая ситуация. Но я человек аполитичный», — сказал Мосафир в комментарии «РИА Новости».

Режиссер добавил, что в базу сайта добавлены наиболее известные члены съемочной группы фильма. «Все, кто снимался, кто более-менее на слуху… Сельянов (продюсер фильма Сергей Сельянов. — Ред.) там, я, артисты, Леша Фадеев, Саша Кузнецов. Причем есть же артист Александр Кузнецов, другой, который играл Восьмеркина в «Американце». И вот информация о Кузнецове из «Скифа», а фотография того. Подстава», — отметил он.

Как ранее писал портал iz.ru, в базу «Миротворца» попали несколько российских режиссеров и актеров, в числе которых Никита Высоцкий, Федор Бондарчук и Юрий Кара, а также Алексей Булдаков, Юрий Васильев и Леонид Куравлев.

На сайте «Миротворец» публикуются личные данные российских и зарубежных артистов и журналистов, которые, по мнению авторов портала, являются «предателями» для украинской стороны.