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Лариса Гузеева попала в базу данных сайта «Миротворец»

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Лариса Гузеева внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Гузееву включили в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и за «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму, передает «Газета.ру».

«Миротворец» позиционирует себя как ресурс, посвященный исследованиям преступлений против национальной безопасности Украины. Сайт публикует черный список деятелей культуры, которых считает «врагами Украины».

МИД РФ в конце ноября потребовал от Госдепа лишить ресурс доступа к американским серверам. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

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