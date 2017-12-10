Лариса Гузеева попала в базу данных сайта «Миротворец»

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Лариса Гузеева внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Гузееву включили в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и за «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму, передает «Газета.ру».

«Миротворец» позиционирует себя как ресурс, посвященный исследованиям преступлений против национальной безопасности Украины. Сайт публикует черный список деятелей культуры, которых считает «врагами Украины».

МИД РФ в конце ноября потребовал от Госдепа лишить ресурс доступа к американским серверам. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.