Семь российских бардов попали в базу данных сайта «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» включил в базу данных семерых российских музыкантов-бардов. Об этом сообщается на сайте «Миротворца» в Facebook.

«Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — говорится в сообщении.

В числе музыкантов, внесенных в базу данных, оказались Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним — Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

Ранее в базу «Миротворца» попали несколько российских режиссеров и актеров, среди которых Никита Высоцкий, Федор Бондарчук и Юрий Кара, а также Алексей Булдаков, Юрий Васильев и Леонид Куравлев.

На скандальном сайте «Миротворец» публикуются личные данные российских и зарубежных артистов и журналистов, которые являются «предателями» для украинской стороны.