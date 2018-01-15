Гендиректор телеканала «Рустави-2» попал в базу сайта «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных генерального директора грузинского телеканала «Рустави-2» Нику Гварамию. Об этом сообщается на сайте «Миротворца» в Facebook.

Отмечается, что Гварамия внесен в базу данных за «участие в проведении информационно-психологических операций, направленных на подрыв государственных институтов власти Украины», а также за «публикацию заведомо ложной информации, манипуляцию общественно-значимой информацией».

Напомним, ранее телеканал «Рустави-2» опубликовал копии писем, написанных от имени президента Украины Петра Порошенко, которые были адресованы в ФСБ России. В данных посланиях Порошенко указал, что занимается привлечением крупных инвестиций «в интересах России» и не намерен заниматься антироссийской деятельностью. Предварительно известно, что данные обращения были написаны украинским президентом в 2007 году после отказа ему в пересечении границы.

Позже администрация Петра Порошенко назвала опубликованные телеканалом документы «низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России».