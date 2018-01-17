МИД РФ анонсировал ответные меры на санкционный список Литвы

Россия ответит на создание в Литве аналога «списка Магнитского», исходя из принципа взаимности. Об этом заявили в пресс-службе российского МИДа.

Ведомство назвало действия Вильнюса «русофобскими» и продиктованными стремлением «любой ценой доказать свою враждебность в отношении России».

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения МИДа.

Департамент миграции Литвы накануне опубликовал санкционный список, в который вошли 49 граждан России. Им теперь запрещен въезд на территорию страны.

В список попали в том числе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева и Сергей Подопригоров.