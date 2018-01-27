В Крыму ответили на слова Авакова о создании патрульной полиции на полуострове

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал противоречащими здравому смыслу слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о создании патрульной полиции в Крыму. Такое мнение парламентарий высказал в субботу, 27 января, в беседе с RT.

«Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны. К тому же толку от полицейских, которые никогда не появятся на объекте, ноль. Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся «бумажными овчарками», — заключил Бальбек.

Ранее в субботу Аваков заявил, что власти Украины готовятся создать патрульную полицию Крыма и Севастополя. По его словам, стражи порядка будут работать на других участках до «освобождения» полуострова.

В этот же день министр сообщил о том, что нацполиция и нацгвардия Украины в скором времени «зайдут на территорию оккупированного Донбасса», а потому ведомства должны готовиться начать там работу.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. В ходе плебисцита большая часть населения полуострова высказалась за воссоединение с РФ. В Киеве результаты голосования не признают, однако в Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Также с весны 2014 года в Донбассе продолжается вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев считает территории на юго-востоке страны «оккупированными».