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Аваков призвал нацполицию и нацгвардию быть готовыми к работе в Донбассе

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что национальная полиция и нацгвардия вскоре «зайдут на территорию оккупированного Донбасса» и поэтому ведомства должны готовиться начать там работу.

«Уже скоро наступит фаза, когда национальная полиция совместно с национальной гвардией зайдут на пока оккупированные территории, и там надо будет следить за порядком. Освобождать и защищать оккупированные территории — очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

Также, по его словам, проходящие на Украине «фальшивые митинги» отвлекают правоохранителей от настоящей работы.

Это уже не первые громкие заявления Авакова. Так, в декабре 2017 года глава украинского МВД призвал нацгвардию быть готовой в любой момент взять под контроль Донбасс.

Территории юго-востока Украины вышли из-под контроля Киева после госпереворота на Украине в 2014 году. В Донбассе были образованы Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). В ответ на это Киев начал военную операцию.

18 января Верховная рада Украины приняла законопроект о «реинтеграции Донбасса», который предусматривает силовое возвращение неподконтрольных Киеву территорий и закрепляет за Россией статус «страны-агрессора».

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