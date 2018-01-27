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Сурков назвал цель закона о «реинтеграции» Донбасса

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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При помощи закона о так называемой реинтеграции Донбасса Украина пытается легализовать собственные противоправные действия в регионе, считает помощник президента РФ Владислав Сурков.

Такое мнение он высказал по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в Дубае. 

«На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — приводит его слова ТАСС.

Сурков пояснил, что Киев осуществляет незаконную экономическую блокаду Донбасса, а закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу.

По словам помощника президента, американцы адекватно отреагировали на высказанные им озабоченности.

Закон о «реинтеграции Донбасса» был принят Верховной радой 18 января. Он закрепляет за Россией статус «страны-агрессора», закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения в регионе.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что примет закон как можно скорее.

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