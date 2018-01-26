Глава ДНР опроверг слухи о начале мобилизации в республике

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко опроверг заявления ряда украинских СМИ о начале мобилизации.

Он подчеркнул, что в республике стартовали плановые сборы резервистов.

«В Донецкой народной республике в подразделениях вооруженных сил ДНР начались плановые учебные сборы граждан, находящихся в запасе. Повторюсь, никакой мобилизации пока не проходит. Только сборы резервистов», –– цитирует «РИА Новости» Захарченко.

Также он сообщил, что по окончании сборов будут подведены итоги и награждены лучшие резервисты.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ДНР проходит мобилизация и жители республики получили повестки в военкомат.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против регионов Донбасса, которые не признали итоги февральского госпереворота.

По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек. С 23 декабря 2017 года на востоке Украины был введен режим прекращения огня, однако ВСУ и республики Донбасса неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

26 января портал iz.ru сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое ополченцев ДНР. Для обстрела украинские военные применили гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.