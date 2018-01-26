Прямой эфир

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое ополченцев ДНР

0
Фото: РИА Новости/ЕМихаил Пархоменко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщает, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое ополченцев.

Обстрел по позициям ополченцев велся из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия

«В результате огня ВСУ двое военнослужащих ВС ДНР погибли», — сообщает «Донецкое агентство новостей» в пятницу, 26 января. Третий ополченец скончался в больнице от полученного ранения.

Накануне портал iz.ru сообщил, что украинская сторона продолжает использовать тайные тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев передал ДНР помилованную Порошенко пленную
Кремль назвал единственный способ урегулировать ситуацию в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017