В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое ополченцев ДНР

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщает, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое ополченцев.

Обстрел по позициям ополченцев велся из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия

«В результате огня ВСУ двое военнослужащих ВС ДНР погибли», — сообщает «Донецкое агентство новостей» в пятницу, 26 января. Третий ополченец скончался в больнице от полученного ранения.

Накануне портал iz.ru сообщил, что украинская сторона продолжает использовать тайные тюрьмы.