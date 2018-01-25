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Омбудсмен ДНР сообщила об использовании Киевом секретных тюрем

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Фото: ТАСС
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Украинская сторона продолжает использовать тайные тюрьмы, сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова со ссылкой на освобожденных пленных.

«Из интервью, которые мы проводим с освобожденными пленными, мы знаем, что на украинской стороне по-прежнему присутствует практика тайных тюрем», — приводит ее слова ТАСС.

Она также отметила, что представители ДНР информируют международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста, о нарушениях прав удерживаемых Киевом пленных. В частности, Дарья Морозова отметила, что представители республики совместно с ООН смогли полтора года назад рассекретить тайную тюрьму, в которой удерживали 12 человек.

21 января портал iz.ru писал, что Киев передал ДНР в рамках обмена пленными женщину, которую ранее помиловал президент Украины Петр Порошенко.

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