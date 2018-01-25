Омбудсмен ДНР сообщила об использовании Киевом секретных тюрем

Украинская сторона продолжает использовать тайные тюрьмы, сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова со ссылкой на освобожденных пленных.

«Из интервью, которые мы проводим с освобожденными пленными, мы знаем, что на украинской стороне по-прежнему присутствует практика тайных тюрем», — приводит ее слова ТАСС.

Она также отметила, что представители ДНР информируют международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста, о нарушениях прав удерживаемых Киевом пленных. В частности, Дарья Морозова отметила, что представители республики совместно с ООН смогли полтора года назад рассекретить тайную тюрьму, в которой удерживали 12 человек.

21 января портал iz.ru писал, что Киев передал ДНР в рамках обмена пленными женщину, которую ранее помиловал президент Украины Петр Порошенко.