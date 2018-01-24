Лавров назвал Украину жертвой геополитических экспериментов

Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИДа отметил, что после госпереворота 2014 года на Украине пришли к власти те, кто пытается разделить российский и украинский народы.

«Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Пришедшие к власти в результате государственного переворота деятели пытаются вбить клин между двумя братскими народами», –– сказал Лавров в ходе выступления на XXVI Международных рождественских образовательных чтениях.

Он также отметил тяжелую ситуацию с Украинской православной церковью, которая подвергается нападкам радикалов из-за отношения к Московскому патриархату.

«Продолжается попустительство захватам храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее клира и верующих», –– сказал Лавров.

24 января портал iz.ru опубликовал опрос жителей Украины, из которого следует, что 67% недовольны политикой Киева, действия властей поддерживает только 12% населения республики.