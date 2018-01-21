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Киев передал ДНР помилованную Порошенко пленную

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Киев в рамках обмена пленными передал самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) женщину, которая ранее была помилована по указу президента Украины Петра Порошенко. 

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

«На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Киев ожидает ответной передачи находящегося на территории ДНР украинского военного в ближайшие дни. 

Как писал портал iz.ru, 18 января состоялась встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На ней представители Киева и ДНР обменялись списками пленных

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