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Кремль назвал единственный способ урегулировать ситуацию в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Выполнение всеми сторонами Минских соглашений — единственный способ разрешить ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Минские договоренности от 12 февраля 2015 года являются безальтернативным документом для урегулирования конфликта в Донбассе. 

Песков подчеркнул, что ни одна из сторон конфликта и стран-гарантов ни разу не говорила об утрате актуальности и жизнеспособности соглашений, «потому что это означало бы, наверное, в нынешней ситуации полный крах». 

«Никто не знает, удастся ли согласовать какой-то новый документ. И конечно здесь, в данном случае, абсолютно не обсуждается вопрос о безальтернативности выполнения Минских договоренностей», — заявил пресс-секретарь Кремля в эфире телеканала «Россия 1». 

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