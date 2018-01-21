Кремль назвал единственный способ урегулировать ситуацию в Донбассе

Выполнение всеми сторонами Минских соглашений — единственный способ разрешить ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Минские договоренности от 12 февраля 2015 года являются безальтернативным документом для урегулирования конфликта в Донбассе.

Песков подчеркнул, что ни одна из сторон конфликта и стран-гарантов ни разу не говорила об утрате актуальности и жизнеспособности соглашений, «потому что это означало бы, наверное, в нынешней ситуации полный крах».

«Никто не знает, удастся ли согласовать какой-то новый документ. И конечно здесь, в данном случае, абсолютно не обсуждается вопрос о безальтернативности выполнения Минских договоренностей», — заявил пресс-секретарь Кремля в эфире телеканала «Россия 1».