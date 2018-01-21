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Захарченко заявил о преднамеренности обстрела ВСУ автобуса с людьми

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Огонь по автобусу с гражданскими лицами велся украинскими военными целенаправленно, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. По его мнению, это результат принятия закона о реинтеграции Донбасса.

«Смотрите, что получилось, их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь, стреляют по гражданским лицам», — подчеркнул лидер ДНР.

Он уточнил, что это первый случай, когда стрельба велась не просто по гражданским лицам, а именно по мирному автобусу. «Раньше можно было списать — с «Утеса» (крупнокалиберный пулемет. — Ред.) шальная пуля, а сейчас нет, целенаправленно по нему били», — приводит «РИА Новости» заявление Захарченко.

Как сообщал портал iz.ru, ранее ДНР обвинила украинскую сторону в обстреле автобуса с гражданскими лицами. Инцидент произошел днем 21 декабря в районе пункта пропуска «Еленовка». При стрельбе погиб пассажир, еще один получил ранения.

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