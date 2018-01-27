Сурков назвал «реализуемыми» новые планы США по миссии в Донбассе

Помощник президента РФ Владислав Сурков встретился со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по размещению в Донбассе миротворческой миссии ООН.

«Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок в отличие от «белградского» в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере на первый взгляд», — приводит его слова ТАСС.

Сурков пояснил, что главное в новом предложении — подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. По его словам, это «сбалансированный подход», которого Россия всё время добивается.

Чиновник добавил, что российская сторона внимательно изучит «Дубайский пакет», вынесет свое решение и затем пригласит Волкера на новую встречу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что план РФ по миротворцам ляжет в основу работы миротворцев ООН в Донбассе. На это особенно настаивают США и Германия.