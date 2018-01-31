Непринципиальный обмен

Донбасс и Украина отходят от принципа «всех на всех» в обмене пленными. Как рассказал «Известиям» советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник, проведение частичного обмена связано с нежеланием Киева «лишаться рычага воздействия». Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин сообщил, что второй этап обмена запланирован на февраль, но на этом он не завершится. Ведь конфликт продолжается и число задержанных с обеих сторон постоянно меняется.

Очередное согласование списков людей для обмена пройдет уже сегодня на заседании контактной группы в Минске. Реализовать пункт об обмене пленными, содержащийся в Минских соглашениях, в полном соответствии с договоренностями не удается. Это связано с тем, что украинская сторона постоянно находит причины, чтобы не возвращать домой тех или иных задержанных.

В руководстве республик Донбасса решили вызволить из плена максимально возможное число людей. Как пояснил «Известиям» один из собеседников в правительстве ДНР, «лучше постепенно возвращать ребят, чем они все будут сидеть в украинских тюрьмах».

Другой источник в ДНР рассказал «Известиям», что в числе 84 жителей Донбасса, запрашиваемых у Украины, — 75 пленных, которых Киев удерживает с декабря, и еще девять недавно задержанных граждан. Однако количество людей может поменяться в любой момент.

По словам собеседника из руководства ЛНР, поэтапный обмен — вынужденная мера. Он уточнил, что в декабре обмен оказался на грани срыва, из-за того что Украина не выдала часть людей из согласованного списка. Поэтому республики и решили «обменять тех, кого согласились отпустить, а потом уже вытаскивать остальных».

Из-за того что договоренности много раз срывались, официальные лица Донбасса стараются быть осторожными, говоря об освобождении пленных. Тем не менее Денис Пушилин подтвердил «Известиям», что 31 января заседание контактной группы во многом будет посвящено согласованию списков.

— Число пленных меняется каждый день, поскольку конфликт продолжается, появляются новые задержанные с обеих сторон. Вопрос по пленным будет одним из ключевых на встрече в Минске 31 января, — пояснил Денис Пушилин.

Родион Мирошник напомнил «Известиям», что до декабрьского обмена в этом процессе был перерыв более года. По его словам, при помощи задержанных Украина оказывает психологическое давление на Донбасс.

— Это, извините, военная валюта, с которой Украина не хотела бы расставаться. Киев до декабря постоянно придумывал новые причины, задерживая обмен. При наличии политической воли можно было бы провести полноценный обмен. Но в сложившейся ситуации получается иначе. По каждому человеку идут торги и борьба. До окончательного согласования списков любые цифры эфемерны, — сказал луганский политик.

По мнению депутата Верховной рады Татьяны Бахтеевой, провести частичный обмен лучше, чем пытаться полностью реализовать принцип «всех на всех».

— Это необходимо в том числе, чтобы остановить войну. В XXI веке в центре Европы идут ожесточенные военные действия, которые привели к тысячам жертв. Это огромная трагедия для нашей страны, — заявила «Известиям» украинский депутат.

Ожидается, что обмен всё же состоится в феврале, поскольку на это настроены обе стороны. Другое дело, что он снова будет неполным. Но согласование позиций по этому конкретному вопросу может способствовать поиску компромиссов и на других направлениях урегулирования конфликта.