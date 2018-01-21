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Москва продолжит добиваться исполнения Украиной Минских соглашений

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Фото: flickr.com/МИД России
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Москва продолжит добиваться выполнения Киевом минских договоренностей, заверил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы будем добиваться того, чтобы всё, что записано в минских договоренностях, выполнялось. Попытки «сбить прицел» и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он считает, что сведение «всей огромной геополитической палитры» взаимоотношений с Россией только к ситуации в Донбассе не украшает западных политиков. «Это недостойно тех людей, которые, занимая высокие посты, говорят подобные вещи», — пояснил министр.

«Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже… Стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон», — отметил Лавров в своем программном интервью «Коммерсанту».

По его оценке, выполнению обязательств со стороны Киева мешает то, что он не контролирует ряд собственных подразделений.

У России есть «достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», уверен глава МИД РФ.

«Взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально», — резюмировал он.

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