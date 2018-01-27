Пушков назвал предсказуемыми итоги встречи Волкера и Суркова

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает предсказуемой неудачу в достижении консенсуса между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Об этом он написал в Twitter.

«Сурков и Волкер не пришли к единому мнению по Донбассу. Это было предсказуемо. Волкер стремится не к соглашению, а дословно представляет позицию Киева», — заметил сенатор.

Алексей Пушков также подчеркнул, что представитель Вашингтона в точности повторяет линию министра иностранных дел Украины Павла Климкина. «Они как дублеры. Поэтому диалог неизбежно заходит в тупик», — констатировал парламентарий.

Встреча представителей России и США состоялась 26 января в Дубае, стороны обсудили новый закон о реинтеграции Донбасса. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти переговоры «сверкой часов» и заявил, что от них не стоит ждать результатов.