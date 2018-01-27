Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по украинскому закону о Донбассе

Помощник российского президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на встрече в Дубае не пришли к единому мнению по закону о реинтеграции Донбасса.

«Стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Уточняется, что конкретных решений по итогам встречи также не было принято. Но при этом стороны договорились продолжить диалог.

Ранее Курт Волкер и Владислав Сурков встречались 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу Суркова и Волкера «сверкой часов» и отметил, что от нее не стоит ждать результатов.

Ранее в январе президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о «реинтеграции Донбасса», как только он поступит из Рады. Документ был принят Верховной радой Украины 18 января. Он, в частности, закрепляет за Россией статус «страны-агрессора».