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Резолюция РФ по миротворцам ляжет в основу работы спецмиссии ООН в Донбассе

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Фото: Getty Images/Uriel Sinai
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Специальная миссия ООН в Донбассе возьмет за основу своей работы российскую резолюцию по миротворцам. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ. 

По его словам, с предложением России согласны все международные посредники в урегулировании конфликта, включая США.

— Тема с миротворцами в Донбассе отнюдь не умерла. Работа ведется. В основу операции ляжет российская резолюция, которая уже находится в ООН, — заявил он.

По словам источника, Москва готова обсуждать «любые поправки» (кроме размещения миротворцев на границе РФ. — Ред.) Киева в уже существующий документ.

— Мы готовы обсуждать любые предложения и дополнения Киева, чего от них и ждем. Однако до сих пор они этого не сделали. Единственное, чего точно никогда не будет — это миротворцев на границе, — сказал он.

Предметно российский проект резолюции и предложения, внесенные США, будут обсуждены 26 января на встрече спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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