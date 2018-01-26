Российский план получил поддержку

Российская резолюция по миротворцам ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе. Как сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ, с предложением России согласны все международные посредники в урегулировании конфликта, включая США. Москва предлагает Киеву внести в уже существующий документ «любые поправки» (кроме размещения миротворцев на границе РФ), чтобы приступить к их обсуждению. На сегодняшней встрече спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова стороны предметно обсудят российский проект резолюции и предложения, внесенные Вашингтоном.

Украинские власти уже не раз заявляли, что собираются внести в ООН собственную резолюцию по миротворческой миссии в Донбассе. Однако до сих пор этого сделано не было. Как сообщили «Известиям» источники в украинских правительственных кругах, Киев действительно подготовил альтернативный документ, однако, возможно, не будет его вносить, поскольку Париж, Берлин и Вашингтон настаивают на том, чтобы в основу миротворческой операции лег именно российский проект. Хотя возможен сценарий, при котором Украина формально внесет свою резолюцию, после чего продолжится работа по уже имеющемуся варианту.

— Тема с миротворцами в Донбассе отнюдь не умерла. Работа ведется. В основу операции ляжет российская резолюция, которая уже находится в ООН. Мы готовы обсуждать любые предложения и дополнения Киева, чего от них и ждем. Однако до сих пор они этого не сделали. Единственное, чего точно никогда не будет, — это миротворцев на границе, — рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ.

Безальтернативность российского документа отметил в беседе с «Известиями» и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, этот «проект резолюции — единственное предложение, лежащее на столах всех членов Совета Безопасности ООН».

— Украина так свой вариант и не представила, а значит — будем работать по нашему. Москва заинтересована в скорейшем разрешении украинского конфликта, и для этого миротворческая миссия необходима, — заявил «Известиям» Леонид Слуцкий.

Вопрос о миротворцах сегодня обсудят в Дубае спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер и помощник Владимира Путина Владислав Сурков. По словам источника «Известий», близкого к администрации украинского президента, недавняя поездка Курта Волкера в Киев была нацелена на то, чтобы убедить руководство страны согласиться на российскую инициативу.

— Все международные участники украинского урегулирования, судя по тональности, крайне заинтересованы в скором решении проблемы. Вашингтон особенно, — отметил собеседник «Известий».

Глава правления международной общественной организации «Гражданский союз» Армен Мартиросян, близкий к контактной группе в Минске, также рассказал «Известиям», что все стороны процесса согласны на российский проект резолюции по миротворцам. Он отметил, что главным противником этого до сих пор остается Украина — Киеву невыгодно выполнять какие-то договоренности, тем более в момент предвыборной гонки. Поэтому Петр Порошенко вновь будет затягивать принятие решения.

— На прошлой встрече (Владислава Суркова и Курта Волкера. — «Известия») из 29 предложенных изменений со стороны Вашингтона Москва приняла только три. На этот раз будут прорабатываться модальности контингента и обсуждаться уже только эти три изменения. Но Франция и Германия уже дали свое принципиальное согласие на предложение о миротворцах Москвы. Поэтому наша резолюция ляжет в основу в любом случае, — заявил эксперт.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что встречи Курта Волкера и Владислава Суркова — «важный канал связи для понимания позиций и обмена мнениями, информацией».

— Миротворцы в Донбассе нужны для охраны миссии ОБСЕ. Кроме того, допустимо их размещение на линии разграничения. Но посылать их на границу Украины и России... Это даже смешно обсуждать. Киев делает это для того, чтобы пустить под откос договоренности, прекрасно зная, что на это никто не согласится, — подчеркнул российский депутат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно высказывал готовность Москвы содействовать размещению «голубых касок» в Донбассе. По его мнению, миротворцы в этом регионе необходимы для защиты наблюдателей ОБСЕ. Другими словами, речь идет об организации миссии «охранников ООН». Согласно российской резолюции, контингент должны быть дислоцирован на линии соприкосновения после отвода от нее всех сил и средств. Кроме того, документ также подразумевает прямые переговоры Киева и с руководством в Донецке и Луганске.