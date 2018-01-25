Колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

В Донбасс отправилась первую с начала этого года автоколонну с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, 73-я колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы. Автомобили везут более 400 т гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы.

Портал iz.ru писал о том, что 72-я автомобильная колонна с гуманитарной помощью отвезла в Донбасс новогодние подарки, детские продуктовые наборы, медикаменты и учебную литературу.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России доставил более 72 тыс. т гуманитарных грузов.