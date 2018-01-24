Прямой эфир

ПАСЕ требует от РФ прекратить финансовую и военную поддержку Донбасса

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Украины/Николай Лазаренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в среду резолюцию, требующую от России прекратить «финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных формирований» в Донецкой и Луганской областях. Также организация призвала Москву перестать признавать паспорта и другие документы ДНР и ЛНР, выданные на территориях, неподконтрольных Киеву.

В постановлении «О гуманитарных последствиях войны на Украине», автором которого является литовский парламентарий Игидиус Варейкис, 10 пунктов.

В резолюции также говорится о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму людей. Парламентская ассамблея СЕ выступает и за снятие запрета на меджлис крымских татар — запрещенной в России организации, пишет сетевое издание m24.ru.

Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не оказывает ополченцам Донбасса материальной, технической и финансовой помощи. При этом Москва настаивает на необходимости выполнения Киевом своей части Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил в июне прошлого года генсека Совета Европы о решении российской стороны приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления полномочий национальной делегации в полном объеме.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в минувший понедельник, что Россия, как и все страны — члены Совета Европы, обязана платить взносы, в частности, в феврале текущего года.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков предложил переложить эту обязанность на Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совфед счел требования по Донбассу бессмысленными потугами ПАСЕ
Пушков предложил Украине внести взнос в Совет Европы за Россию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017