ПАСЕ требует от РФ прекратить финансовую и военную поддержку Донбасса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в среду резолюцию, требующую от России прекратить «финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных формирований» в Донецкой и Луганской областях. Также организация призвала Москву перестать признавать паспорта и другие документы ДНР и ЛНР, выданные на территориях, неподконтрольных Киеву.

В постановлении «О гуманитарных последствиях войны на Украине», автором которого является литовский парламентарий Игидиус Варейкис, 10 пунктов.

В резолюции также говорится о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму людей. Парламентская ассамблея СЕ выступает и за снятие запрета на меджлис крымских татар — запрещенной в России организации, пишет сетевое издание m24.ru.



Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не оказывает ополченцам Донбасса материальной, технической и финансовой помощи. При этом Москва настаивает на необходимости выполнения Киевом своей части Минских соглашений.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил в июне прошлого года генсека Совета Европы о решении российской стороны приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления полномочий национальной делегации в полном объеме.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в минувший понедельник, что Россия, как и все страны — члены Совета Европы, обязана платить взносы, в частности, в феврале текущего года.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков предложил переложить эту обязанность на Украину.