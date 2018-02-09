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Глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Глава специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртурул Апакан в обращении к совету организации призвал защитить мирных жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Информацию об этом он опубликовал в Facebook в пятницу, 9 февраля.

«Сейчас крайне необходимо защитить гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения на востоке Украины», — цитирует «РИА Новости» Апакана.

При этом глава миссии заявил о необходимости отвода тяжелого вооружения от населенных пунктов.

19 января постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что США и другие страны подталкивают власти Украины к «возобновлению кровопролития в Донбассе».

По его словам, с начала года в небе над самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) неоднократно были зафиксированы американские беспилотники, а также самолет-шпион Boeing Р-8А.

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