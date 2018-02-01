Украинская армия взяла под контроль село в нейтральной зоне Донбасса

Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка Луганской области. Селение расположено в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе.

«Недавно наши военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль», — отмечается в видеоновостях на сайте минобороны Украины.

В селе проживает всего 20 человек. Новоалександровка не имеет электричества, подъезды к ней отсутствуют из-за сильных снегопадов.

Как сообщал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Документ допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения.