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Австрия поддерживает введение миротворцев ООН в Донбасс

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Фото: ТАSS/ZUMA/Jinipix
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Канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия поддерживает предложение о введении миротворцев ООН в Донбасс. Политик добавил, что страна готова рассмотреть варианты своего участия в данной миротворческой миссии.

Данный вопрос Курц обсудил с президентом Украины Петром Порошенко, находящимся в Австрии с рабочим визитом. Об это сообщает «РИА Новости». Австрийский канцлер обратил внимание, что если Украина выразит желание, чтобы Австрия предоставила помощь в этом вопросе, то правительство страны обсудит это.

Власти Украины выступают за введение в Донбасс миротворцев ООН. Портал iz.ru сообщал, что глава российского МИДа Сергей Лавров назвал бесперспективной позицию Киева, намеренного сделать из миротворцев ООН оккупантов Донбасса.

С инициативой о введении миротворцев в Донбасс выступил в сентябре президент России Владимир Путин, однако речь шла об охране миссии ОБСЕ на Украине, на территориях, где она действует.

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