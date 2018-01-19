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Лукашевич обвинил США в воспрепятствовании перемирию в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Соединенные Штаты Америки и другие страны подталкивают власти Украины к «возобновлению кровопролития в Донбассе», заявил постоянный представитель России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

Он отметил, что, поставляя вооружения Киеву, государства становятся соучастниками военных преступлений.

По его словам, с начала года в небе над самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) неоднократно были зафиксированы американские беспилотники, а также самолет-шпион Boeing Р-8А.

«По информации НПО «Атлантический совет», на вооружении радикального добровольческого батальона «Азов» находятся купленные у американской компании вооружения, включая противотанковые комплексы TOW», — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Кроме того, производитель из США, компания AirTronic, с апреля прошлого года поставляет Киеву ручные гранатометы, добавил дипломат.

Постпред России также отметил, что вооруженные силы Украины не выполняют взятые на себя обязательства в рамках «новогоднего» перемирия, продолжая обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.

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