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СМИ ФРГ рассказали о «печальном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Pohl
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Президент Украины Петр Порошенко выставил себя в невыгодном свете после речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Так считает обозреватель немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн.

Политик выступал в полупустом зале, отметил он. Речь Порошенко завершилась вялыми аплодисментами, и никто не задал ему ни одного вопроса, пишет немецкий журналист. Туманн отмечает, что на прошлых конференциях на выступлениях Порошенко наблюдалось больше слушателей.

«Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России», — приводит слова обозревателя немецкого СМИ «РИА Новости».

Напомним, что в ходе речи на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко обвинил Россию в начале «мировой гибридной войны».

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