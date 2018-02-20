СМИ ФРГ рассказали о «печальном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене
Президент Украины Петр Порошенко выставил себя в невыгодном свете после речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Так считает обозреватель немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн.
Политик выступал в полупустом зале, отметил он. Речь Порошенко завершилась вялыми аплодисментами, и никто не задал ему ни одного вопроса, пишет немецкий журналист. Туманн отмечает, что на прошлых конференциях на выступлениях Порошенко наблюдалось больше слушателей.
«Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России», — приводит слова обозревателя немецкого СМИ «РИА Новости».
Напомним, что в ходе речи на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко обвинил Россию в начале «мировой гибридной войны».