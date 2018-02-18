Порошенко заявил о личном участии в суде по событиям на майдане

Президент Украины Петр Порошенко намерен лично поучаствовать в судебном процессе по расследованию преступлений на майдане в 2014 году.

«Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас»,—- заявил глава государства на открытии выставки по событиям на майдане.

Порошенко попросил генпрокурора Юрия Луценко проанализировать, чем можно организационно помочь департаменту специальных расследований, который ведет разбирательство, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, Оболонский районный суд Киева на следующей неделе допросит президента Украины по делу о госизмене Виктора Януковича.