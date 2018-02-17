Порошенко обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в начале «мировой гибридной войны». Об этом украинский лидер сообщил на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко. Он добавил, что «испытанные российским руководством в Украине» методы гибридной войны проверяются и на других странах.

На заявление украинского лидера отреагировали в соцсетях, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Я вот думаю, почему он говорит «гибридная»? Он агроном? Он поклонник Трофима Лысенко? Настаиваю на приоритете генетики. И жду новых терминов — «мутантная», «доминантная», «пенетрантная», «экспрессивная», — прокомментировала одна из пользователей соцсетей.

Как ранее сообщал портал iz.ru, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков объяснил, почему речь Порошенко в Мюнхене провалилась.