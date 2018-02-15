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Порошенко рассказал подробности о своей беседе с Путиным

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что основными темами состоявшейся между ним и главой РФ Владимиром Путиным телефонного разговора стало размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе и возвращение на родину арестованных в РФ украинских граждан. 

«Цель [разговора] состояла в основном из двух частей. Часть первая — то, что было высказано ровно три года назад в начале 2015 года при заключении «Минска-2». Нам, как воздух, нужны миротворцы», — приводит агентство «Укринформ» слова Порошенко. 

Как передает агентство, президент Украины отметил, что обсудил с Путиным «конкретные детали — списки, конкретные фамилии» граждан, которых Киев намерен вернуть из России и с территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР. 

Как писал портал iz.ru, беседа Путина и Порошенко состоялась 12 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Песков рассказал, что в ходе беседы Порошенко принес Путину соболезнования в связи с крушением в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148. 

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