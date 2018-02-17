Пушков объяснил, почему речь Порошенко в Мюнхене провалилась

Президенту Украины Петру Порошенко отвели лишь 15 минут для комментария по чужому вопросу на Мюнхенской конференции по безопасности, так как всем и так было известно, что он скажет, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет», — написал Пушков в Twitter.

Как ранее заявил глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев, Порошенко не дали возможности выступить с развернутой речью с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности и ограничили его лишь 15-минутным комментарием по чужому для него вопросу.

Напомним, с 16 по 18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней принимают участие более 500 гостей, включая глав более 20 государств.

Ранее на полях конференции прошла встреча глав МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Павла Климкина. Сообщалось, что стороны не смогли ни о чем договориться.