Главы МИД России и Украины обсудили размещение миротворцев в Донбассе

Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров обсудили размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 16 февраля.

По словам украинского министра, сейчас важно «объединить логику «Минска» (Минские соглашения. — Прим. iz.ru) и логику разворачивания миссии ООН в Донбассе».

Лавров и Климкин также обсудили возвращение россиян в Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

«Мы должны сфокусироваться на прекращении огня», — приводит слова главы МИД Украины ТАСС.

Вместе с тем Климкин констатировал, что сторонам пока не удалось о чем-либо договориться. При этом он не исключил продолжения диалога в субботу, 17 февраля, в формате глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).