РФ пригрозила «сделать выводы» из американских поставок оружия Киеву

Россия не может запретить США поставлять что-либо куда-либо, но выводы в связи с передачей Украине летального оружия будут сделаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам министра, США пытаются подключить к передаче оружия Киеву страны, отмеченные русофобскими настроениями, такие как Польша и государства Прибалтики.

«Европа не молчит, а негромко и непублично возражает. По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам», — заключил Лавров.

В декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия и оказанию помощи в подготовке украинских военных. Поставки, в частности, подразумевают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые будут оплачены из американского бюджета.

По мнению МИД РФ, поставляя Украине оружие, американцы пытаются «поднять цену конфликта в Донбассе» и прежде всего для России.