Прямой эфир

РФ пригрозила «сделать выводы» из американских поставок оружия Киеву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не может запретить США поставлять что-либо куда-либо, но выводы в связи с передачей Украине летального оружия будут сделаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам министра, США пытаются подключить к передаче оружия Киеву страны, отмеченные русофобскими настроениями, такие как Польша и государства Прибалтики. 

«Европа не молчит, а негромко и непублично возражает. По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам», — заключил Лавров. 

В декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия и оказанию помощи в подготовке украинских военных. Поставки, в частности, подразумевают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые будут оплачены из американского бюджета.

По мнению МИД РФ, поставляя Украине оружие, американцы пытаются «поднять цену конфликта в Донбассе» и прежде всего для России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские силовики начали поиск иностранных воров в законе
Украинцы стали вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017