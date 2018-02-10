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Украинские силовики начали поиск иностранных воров в законе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Нацполиция Украины совместно с погранслужбой начала операцию «Мигрант» по выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную обстановку в стране. Соответствующий приказ подписал глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба нацполиции.

«Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны», — рассказал первый замглавы ведомства Вячеслав Аброськин.

По его мнению, данные меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности в государстве.

Однако профессиональные воры из РФ на Украину предпочитают не ехать. Они сосредоточили усилия на «работе» за рубежом — в Греции, Италии, Германии и Испании.

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