Из ряда вор выходящий

Обобрать ближнего своего — этот вид преступления остается главным в стране. Об этом свидетельствует полицейская статистика — по подсчетам МВД, больше половины преступлений (52,3%), совершенных в 2017 году, приходится на кражи, грабежи и разбои. Парадоксально, но зафиксировано резкое снижение числа квартирных краж. Почему тащить добро из чужого жилища становится ворам себе дороже и куда мигрируют профессиональные домушники, портал iz.ru выяснил у оперативника Главного управления уголовного розыска МВД.

Улыбнитесь, вас снимают

Снижение количества краж из жилища — это тенденция нескольких последних лет, а не только 2017-го. В частности, это касается крупных мегаполисов — например, Москвы. Одна из причин — активное развитие систем видеонаблюдения.

«К примеру, комплексная информационная система «Безопасный город», которая существует в столице, значительно облегчает раскрытие квартирных краж. Полицейские службы научились быстро отслеживать подозреваемых с помощью многочисленных камер, охватывающих почти всю столицу. Сегодня число эпизодов одной группы домушников редко превышает 3–4, в то время как несколько лет назад преступникам удавалось совершить десятки краж, прежде чем мы их задерживали», — рассказал порталу iz.ru сотрудник отдела по раскрытию преступлений против собственности ненасильственного характера Главного управления уголовного розыска МВД России.

По словам специалиста, сыщики ожидали увеличения числа краж на январских каникулах в Москве, но этого не произошло.

Сегодня в полиции активно используют генетическую экспертизу для идентификации подозреваемых, и это еще один фактор, объясняющий снижение числа квартирных краж. Эксперты-криминалисты разработали методики и рекомендации, позволяющие собирать на месте преступления биологические следы подозреваемых, а прогресс и повсеместное создание лабораторий сделало экспертизы более доступными. Это позволило за последние годы расширить геномную базу, с помощью которой часто удается установить лицо, побывавшее в чужой квартире или доме, и объединить преступные эпизоды, к которым причастен конкретный преступник.

вор Комплексная информационная система «Безопасный город», которая существует в столице, значительно облегчает раскрытие квартирных краж Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Если в городах краж поубавилось, то частный сектор продолжает страдать от проходимцев. Сильнее всего от действий домушников страдает Подмосковье.

«Воров привлекают респектабельные загородные дома москвичей. В регионе плохо с камерами, масса лесных массивов, где после хищения могут скрыться преступники», — рассказывает собеседник iz.ru. По мнению офицера, решить эту проблему можно с помощью внедрения аналогичной «Безопасному городу» комплексной информационной системы в Московской области.

Преступники чаще всего обчищают дома, расположенные на окраине поселка, — те, что граничат с лесополосой. К ним проще подобраться незамеченными. Этот фактор стоит учитывать гражданам при выборе жилья: отличный вид на сосновый бор — это в то же время потенциальный риск стать жертвой воришек или разбойников.

Особенности национальной кражи

Выходцы из Грузии остаются самыми квалифицированными квартирными ворами, именно от них чаще всего страдают россияне. Но если раньше они совершали преступления в столице, то сегодня активно «работают» в ближайшем Подмосковье — Балашиха, Химки, Мытищи. Еще один регион, где представители грузинского криминалитета чувствуют себя вполне вольготно, — Ленобласть и Санкт-Петербург. Однако в целом их присутствие на криминальном рынке России снижается.

В последние годы эта категория криминалитета сосредоточила усилия на «работе» за рубежом — всё чаще от домушников страдают жители Греции, Италии, Германии и Испании.

Напомним, в ноябре 2017 года испанская полиция провела крупномасштабную операцию, в результате которой были задержаны 23 выходца из Грузии, имевших отношение к этнической ОПГ. Им инкриминируют убийства, квартирные кражи и отмывание денег. Поводом для антикриминальной зачистки стала ужасающая статистика хищений — краж и грабежей в домах испанцев. Согласно полицейской статистике, озвученной в 2016 году, только в Мадриде выходцами из Грузии было совершено свыше половины всех квартирных краж.

По словам оперативного сотрудника, корни мощной криминальной грузинской традиции уходят в 70–80-е годы ХХ века. В Западной Грузии (Батуми, Зугдиди, Кутаиси) тогда был романтизирован культ «воров в законе». А в некоторых регионах подростков почти обязательно обучали приемам карманной кражи и премудростям вскрытия замков.

Вор2 В последние годы представители грузинского криминалитета сосредоточили усилия на «работе» за рубежом — всё чаще от домушников страдают жители Греции, Италии, Германии и Испании Фото: Global Look Press/Patrick Pleul/dpa

«Многие местные мальчишки мечтали стать не космонавтами, а уголовниками. Даже стремились попасть в колонию как можно раньше — это было своеобразным аттестатом мужской зрелости. Но не так давно ситуация в бывшей советской республике кардинально поменялась — теперь «воры в законе» там не в чести», — рассказывает сотрудник МВД.

Еще одна этническая мафия, которая представляет серьезную опасность для Подмосковья и «новой Москвы» на сегодняшний день, — это гагаузские преступные группировки. В силу национальных особенностей группировки отличаются закрытостью — подобраться к ним для силовиков почти так же сложно, как и к цыганским ОПГ.

«Члены гагаузских этнических группировок практически никогда не сотрудничают со следствием. Помимо краж и ограблений коттеджей их визитной карточкой стали хищения из банкоматов. Нередко они вскрывают терминалы при помощи взрыва — наполняют хранилище газом из баллона и подрывают», — сказал полицейский.

Негативное последствие проветривания

Большую часть криминальной статистики квартирных краж в Москве и других крупных городах делают так называемые форточники.

«Эта специализация считается несложной в криминальной среде — такой способ кражи не требует какой-то предварительной подготовки, мастерства и познаний для вскрытия замков. Страдают от этих преступлений жители первого и второго этажей многоэтажек, реже — владельцы домовладений», — продолжает оперативник угрозыска.

Мастерами этого ремесла считаются члены езидских преступных группировок. Одним из самых ярких ее представителей был патриарх уголовного мира Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан, погибший в результате покушения в 2013 году.

«Их отличает хладнокровность при совершении подобных преступлений — эти люди запросто могут забраться в дом, когда там спят люди. Заберут добро чуть не из-под подушки и тихонько уйдут тем же путем, которым вошли. Через окно», — говорит сыщик.

вор2 Одним из самых ярких представителей езидских преступных группировок был патриарх уголовного мира Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан, погибший в результате покушения в 2013 году Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Проблема приграничных с Казахстаном регионов — заезжие воры из соседнего государства. По наблюдению сотрудников угрозыска, это преимущественно славяне, проживающие в республике и имеющие казахские паспорта.

«Такие же проблемы испытывают и смежные с Украиной области. Преступники пользуются проблемами во взаимодействии правоохранительных структур разных стран», — объясняет полицейский.

К отдельной категории преступников специалист отнес выходцев из Борзинского района Читинской области.

«В этой таежной местности недалеко от китайской границы когда-то располагалась дивизия. Потом ее убрали, оставшееся там население оказалось по факту отрезано от культурной жизни. В этих местах осели лица с уголовным прошлым, освободившиеся из колоний, которых хватает в этом регионе. В результате подрастающее поколение прониклось уголовной субкультурой», — рассказал полицейский.

По его словам, уже в 15–16 лет молодые люди стремятся получить криминальный опыт. Чаще всего они выезжают на заработок в крупные города.

Воруют. Но меньше

Что же касается работы полиции в деле борьбы с воришками, по данным в докладе МВД России о состоянии преступности, около 38% от всех совершенных краж удается раскрыть. Здесь стоит сделать оговорку о том, что далеко не о каждом хищении граждане спешат заявить в полицию — многим не хочется обременять себя бюрократическими процедурами и визитами в полицию.

«В 2017 году снижение регистрируемых преступлений отмечено в 58 субъектах Российской Федерации. Так, с января по декабрь зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений, или на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года», — сообщила ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк.