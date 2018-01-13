Украинцы «похитили» железную дорогу в Луганской области

Железнодорожное полотно пытались украсть шестеро злоумышленников в Луганской области Украины. Правоохранительным органам удалось задержать неудавшихся воров, сообщает отделение Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

Мужчины действовали с помощью газовых резаков и планировали сдать рельсы в пункт приема лома металла. Задержанных передали сотрудникам Нацполиции в районе населенного пункта Золотое-4, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В момент задержания они загрузили в автомобиль почти 50 м рельсов.

В конце декабря сообщалось, что бюст русского писателя и поэта Александра Пушкина украли в Чернигове, памятник был установлен более 100 лет назад.