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Премьер-министр Украины посетит линию соприкосновения в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит пункт пропуска на линии соприкосновения с ДНР. Об этом политик написал в Twitter.

Гройсман пояснил, что находится с визитом в Мариуполе и далее отправится к линии соприкосновения, чтобы проинспектировать условия, в которых осуществляется пропуск граждан.

«Сегодня я в Мариуполе. Это первая в этом году моя рабочая поездка. Поеду на КПП, посмотрю, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения. Отношение к людям и условия должны быть человеческими! Также посещу больницу», — написал премьер-министр.

С 2015 года с неподконтрольными властям Украины территориями Донбасса Киевом введен пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В Донецкой области на линии соприкосновения действует четыре пункта пропуска.

В настоящее время представители Украины и Донбасса обсуждают второй этап обмена пленными: встреча контактной группы состоится 18 января в Минске.

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