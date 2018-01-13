Курс гривны продолжает снижаться

Украинская национальная валюта продолжает обесцениваться, курс гривны дешевеет по отношению к рублю и евро, об этом сообщает ТАСС.

Нацбанк Украины на 15 января по итогам пятничных торгов установил курс 5 гривен за 10 рублей и 34,6 гривны за €1. Два года назад, зимой 2015 года, за €1 просили 34 гривны.

Ситуацию на валютном рынке Национальный банк Украины объясняет сезонными причинами.

Ранее стало известно, что гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к европейской валюте и рублю. Антирекорд был побит после того, как курс евро на Украине вырос за сутки на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 гривны.