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Курс гривны опустился ниже исторического минимума

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Гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к европейской валюте и рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

Сообщается, что антирекорд был побит после того, как курс евро на Украине вырос за сутки на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 гривны. Также украинская валюта подешевела по отношению к российскому рублю. В настоящее время за 10 рублей можно купить 4,99 гривны.

Портал iz.ru писал о том, что Нацбанк Украины изучает возможность выпуска собственной криптовалюты. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что отсутствие законов по данной теме создает угрозы для экономики и безопасности государства.

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