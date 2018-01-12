В Киеве мужчина и женщина попытались ограбить общественный туалет

Мужчина и женщина попытались ограбить общественный туалет в столице Украины, но потерпели неудачу. Злоумышленников задержала полиция. Об этом сообщается на сайте «Киевводфонда».

Инцидент произошел 11 января в одном из парков Днепровского района Киева. Как рассказали в полиции, мужчина и женщина проникли в закрытое помещение туалета с целью демонтировать сантехническое оборудование. Однако здание было оснащено сигнализацией, и сотрудники полиции прибыли на место в течение пары минут.

Правоохранители сумели задержать только одного горе-грабителя — 30-летнюю женщину. Ее подельник с места преступления убежал.

6 января портал iz.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге неизвестные залезли в квартиру помощника замгенпрокурора, но ничего не украли. Полиция предположила, что злоумышленников спугнула сработавшая сигнализация.