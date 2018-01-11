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Украинских артистов за выступления в РФ обяжут платить военный сбор

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Фото: РИА Новости
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С инициативой создать специальный реестр для украинских артистов, выступающих в России, выступил вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Он заявил о возможности взимания с них дополнительного военного сбора.

Он отметил в Twitter, что по этическим соображениям запретить выступать в России артистам нельзя. «Но едешь в РФ на гастроли — сообщаешь; попадаешь в спецреестр <...> на Украине — платишь дополнительный военный сбор», — предложил Кириленко.

Украинский вице-премьер добавил, что при трансляции выступлений этих артистов на украинском телевидении надо размещать знак, что они «гастролируют в стране-агрессоре».

Ранее в четверг стало известно, что нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил внеплановые проверки телеканалов СТБ и «Интер» после трансляции советских фильмов в дни новогодних праздников. 

В конце ноября СБУ внесла в список угроз безопасности Украины актера Добронравова. Позднее телеканал «1+1» оспорил это решение. Актеру из-за посещения Крыма на три года запретили въезд на Украину, а фильмы с его участием сняли с трансляции.

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