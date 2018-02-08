Киевские «рыцари» жестко избивают прохожих за окурки

Члены новой молодежной организации «Рыцари города» наводят порядок в Киеве и сражаются с пьянством, наркотиками, кражами, фейерверками и прочим непотребным поведением граждан, пишут украинские «Вести».

Например, заметив человека, бросившего окурок на городские улицы, молодые люди догоняют его и заставляют поднять. Правда, борцы делают это не всегда мирным путем — иногда доходит до драк.

«Рыцари» появились совсем недавно и выкладывают видеоотчеты после своих патрулей в свой Telegram-канал. На одном роликов из-за отказа поднять окурок в человека пшикнули из газового баллончика, на другом мужчине пришлось вызывать полицию, чтобы спастись. Есть даже кадры, где прохожего избивают ногами.

Костяк этой организации — бывшие футбольные хулиганы, цель которых поймать хайп и заработать на видеороликах. Кроме того, таким путем у них есть все шансы засветиться и стать востребованными на других акциях.

Большая часть киевлян с опаской относится к борцам за порядок. Как отмечают в полиции, действия таких организаций можно квалифицировать как самоуправство, однако пока жалоб на них не было.

Ранее портал iz.ru сообщал, что неизвестные хулиганы повредили символ Камчатки — скульптурную композицию «Здесь начинается Россия».